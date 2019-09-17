Бангкок, 22 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Двадцать человек, пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines, находятся в реанимации, сообщило 22 мая агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представителя больниц Таиланда.

China News Service /Hou Yu/China News Service/VCG/ТАSS

Пострадавшие, граждане Сингапура, Австралии, Великобритании и ряда других стран, размещены в двух больницах столицы Таиланда — Бангкока.

«Двадцать человек с рейса Singapore Airlines, попавшего в сильную турбулентность и совершившего аварийную посадку в Бангкоке, находятся в реанимации в двух больницах», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 21 мая. Самолёт Singapore Airlines, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в зону сильной турбулентности. На борту находились 221 пассажир и 18 членов экипажа. В результате ЧП один человек погиб, около 30 пострадали. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока, к нему направили машины скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы.

В декабре 2022 года не менее 36 человек пострадали во время попадания самолёта Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines в зону турбулентности по пути из американского штата Аризона в штат Гавайи. 20 пострадавших были госпитализированы в отделение неотложной помощи, в том числе 11 — с серьёзными травмами. Младшему из пострадавших чуть более года. У доставленных в больницу диагностировали травмы головы, рваные раны и кровоподтёки.