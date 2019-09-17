Анадырь, 17 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. В феврале 2020 года путешественник Фёдор Конюхов со своим соратником-полярником Виктором Симоновым на собачьих упряжках отправятся в экспедицию «Великий ледовый путь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Собачья упряжка

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По словам организаторов экспедиции, путешественники проедут на собаках по России, США, Канаде и Дании, всего 5 тыс. км.

«Маршрут пройдёт по двум сложным участкам, что само по себе мировое достижение: пересечение Берингова пролива по льду и Гренландии с севера на юг. Также им предстоит покорить Северный магнитный полюс Земли. Стартуют путешественники на Чукотке, а завершится поход в Гренландии в июне 2021 года», — пояснили организаторы «тура».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Фёдор Конюхов вылетел из Москвы в Крым на работающем на солнечных батареях самолёте.