Красноярск, 17 сентября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 17 сентября лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, ссылаясь на информацию Лесопожарного центра.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Красноярский край

Напомним, на утро 13 сентября в регионе было зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 12,3 тыс. га. После выходных, 16 сентября, в минлесхозе сообщили об отсутствии возгораний в лесах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае снят режим ЧС, введённый 2 июля 2019 года из-за лесных пожаров.