Париж, 17 сентября, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена вернуться к преподавательской деятельности в новой школе в проблемном пригороде Парижа, передает канал n-tv.

Брижит Макрон

66-летняя мадам Макрон станет учителем французского языка в новой школе в пригороде Клиши-су-Буа. Именно отсюда начались беспорядки 2005 года. Учениками первой леди станут безработные взрослые люди в возрасте 25−48 лет, по различным причинам бросившие учебу в юности. Как отметила сама Макрон, для нее эта работа очень важна: она хочет продемонстрировать, что можно начать все заново в любом возрасте.

Брижит Макрон оставила профессиональную деятельность четыре года назад, чтобы поддержать политическую карьеру мужа. Последним местом ее работы была престижная частная школа.