Красноярск, 17 сентября, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Жителю Красноярска, ветерану Великой Отечественной войны Сергею Покровскому исполнилось 102 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Admkrsk.ru Сергей Константинович Покровский

Сергей Константинович родился в селе Бузим Красноярского края. Жил с супругой на Украине, работал шахтёром. На фронт его призвали в 1941 году. Сергей Покровский служил в войсковой части под Ленинградом в звании «сержант».

После войны вернулся в Сибирь, был подсобным рабочим, а затем промывальщиком золота в разведочной экспедиции. Завершил свой трудовой путь мастером.

В столетнем возрасте ветеран ещё принимал участие в субботнике, а сейчас на улице бывает редко.

«Я думаю, что так долго живу за счёт строгой дисциплины. Не пил, не курил. И, конечно, старался жить честно, по совести, не держать обид», — рассказал Сергей Константинович.

С днём рождения ветерана поздравил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 102 года исполнилось жительнице Великого Устюга Нине Биричевской.

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