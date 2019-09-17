Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2019, 06:52 — ИА Регнум. Более полусотни прогульщиков уроков обнаружили сотрудники полиции Камчатки в развлекательных заведениях в то время, когда школьники должны были находиться на уроках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Полиция

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В ходе рейда стражи порядка выявили 55 школьников, проводивших время в развлекательных заведениях.

Отвечать за прогулы детей придётся родителям. Акция продолжается, она охватит все муниципалитеты полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год на Камчатке начался с молебна, в котором приняли участие дети, педагоги, чиновники.