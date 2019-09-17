Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2019, 06:46 — ИА Регнум. На сессии Законодательной думы Камчатского края во вторник, 17 сентября, большинство депутатов — единороссов поддержали инициированные губернатором Владимиром Илюхиным изменения в структуре краевого правительства. Теперь на полуострове будет не только губернатор, но и председатель правительства. Заслушав должностные обязанности председателя правительства, руководитель фракции «Справедливой России» Михаил Пучковский предложил сократить должность губернатора — «как утратившую смысл», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В отставке

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До сегодняшнего дня должности губернатора и председателя правительства были объединены. Действующий глава края Владимир Илюхин совмещал эти должности, входил в состав правительства, одновременно являясь его председателем.

В новой же структуре региональной власти губернатора в структуре правительства вообще не будет. Однако председатель правительства не станет самостоятельной фигурой — все ключевые решения он обязан будет согласовывать с губернатором. Из самостоятельных полномочий — председатель будет иметь право подписывать распоряжения и отменять их.

В пояснительной записке к проекту закона формулировки довольно расплывчаты. Там сказано, что введение должности председателя правительства «создаст оптимальные условия для решения губернатором важных стратегических задач, прежде всего, посредством взаимодействия с федеральными органами государственной власти». Помимо этого, в записке указано, что введение должности председателя правительства позволит правительству края сосредоточиться на решении социально-экономических задач региона.

«Заслушав должностные обязанности председателя правительства края, я понял, что к нему переходят все сегодняшние обязанности губернатора. Тогда я попросил озвучить — а что же будет делать губернатор? Мне никто не смог ответить. Между тем содержание губернатора обходится бюджету в 1,5 млн в сутки. Это не только зарплата, командировки, представительские расходы. Это и содержание роскошной резиденции, вертолёта, прочие расходы. И за такие деньги, бюджетные, подчеркну, деньги, мне не могут ответить, чем же будет этот губернатор заниматься и какая отдача будет Камчатке от таких затрат. Поэтому я выступил с инициативой — сократить должность губернатора как утратившую смысл. Вряд ли, конечно, единороссовское большинство в парламенте одобрит мое предложение, но пусть они хотя бы обоснуют отказ. Ну, неправильно это, чтобы за такие деньги человек ничего не делал и просто катался в Москву, когда ему вздумается. Губернатору Илюхину и раньше никто не мешал «взаимодействовать с федеральными органами государственной власти». Толку от этого взаимодействия Камчатка не видит», — прокомментировал глава фракции «Справедливая Россия» в крайдуме Камчатки Михаил Пучковский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году жители Камчатки много раз выходили на акции протеста, требуя отставки губернатора Владимира Илюхина. В ответ губернатор инициировал, а дума приняла четвёртые по счёту поправки в региональный закон «Об отзыве губернатора», сделав отзыв фактически невозможным. В 2019 году акции протеста с требованиями отставки Илюхина продолжались.