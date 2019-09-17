Крым отразил атаку Украины, Киев увеличивает военные расходы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Украина увеличивает военные расходы;
- Крым отразил атаку Киева в ОБСЕ;
- Глава Службы нацбезопасности Армении подал в отставку;
- В ГД поддержали акцизы на электронные сигареты и вейпы;
- В Ростовской области найдена гильза с посланием времён войны.
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