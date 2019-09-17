Владивосток, 17 сентября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» и «Эксперт Бизнес-Решения» опубликовали исследование «Свободные экономические зоны Дальнего Востока — опыт привлечения иностранных инвесторов», в котором сделали вывод, что не всё так радужно с инвестициями в ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Stevepb Инвестиции

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Иностранные инвесторы не спешат вкладывать в экономику Дальнего Востока — это один из главных выводов экспертов.

Итоги привлечения иностранных инвесторов ТОРами и СПВ: на территориях опережающего развития — 9,3%, в свободном порту Владивосток — 4,7%.

Почему зарубежный бизнес так долго раскачивается в принятии решений в отношении инвестирования в российскую, в частности дальневосточную, экономику?

«Если иностранные проекты и получают статус резидента, то долго не могут начать работать, в том числе из-за высокой степени неопределенности современного российского рынка, бюрократии и отсутствия чётких правил игры для инвесторов. Большое количество государственных ведомств, фондов, корпораций по развитию вызывает путаницу у инвесторов и состояние фрустрации у чиновников на местах» , — считает руководитель направлений «Эксперт Бизнес-Решения» Вита Спивак.

Аналитики в числе причин низкого интереса иностранного предпринимателя называют нестабильность законодательства, частый пересмотр правил игры. Например, в 2019 году чиновники предложили пересмотреть ставку налога на прибыль для резидентов. На данный момент им обещают нулевую ставку в течение первых пяти лет, теперь же хотят установить ставку в 7%. Поэтому нестабильность серьёзно влияет на бизнес-интерес иностранцев.

И как бы на разных площадках ни звучали бравурные слова и отчёты о развитии Дальнего Востока, иностранцев, в том числе, по-прежнему пугают низкий уровень развития транспортной инфраструктуры и непрекращающийся отток населения.

По заключению экспертов, не скоро дальневосточники дождутся результативных показателей в социально-экономическом прогрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, на проходившем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме-2019 было более 8 тыс. участников из 65 стран, в том числе свои регионы представили 11 дальневосточных субъектов. По итогам трёх дней работы заключено 270 инвестиционных соглашений на сумму 3,4 трлн рублей.