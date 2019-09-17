Москва, 17 сентября, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Московский арбитраж принял новое определение по финансовым претензиям конкурсного управляющего банкротящейся российской кинокомпании к звёздам Голливуда — Джеки Чану, Арнольду Шварценеггеру, а также китайской кинокомпании, участвовавшей в создании фильма «Тайна печати дракона». Суд отказался удовлетворять ходатайство заявителя и запрашивать у China Film Group Corporation адреса проживания актёров, сведения «о договорах, соглашениях, контрактах, заключённых между ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» и China Film Group Corporation», сведения «об условиях участия Джеки Чана и Арнольда Алоиса Шварценеггера в создании фильма «Тайна печати дракона» («The Mystery of Dragon Seal»)». Также отказано ещё в ряде требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из кф Хищник. Реж. Джон Мактирнан. 1987. США Арнольд Шварценеггер

Арбитражный управляющий банкрота в рамках заявления о привлечении актёров и китайской кинокомпании к субсидиарной ответственности на сумму более 216 млн рублей просил не только выяснить вышеозвученную информацию, но и настаивал на том, чтобы суд запросил надлежащим образом заверенные контракты, выяснил, «каким образом со стороны China Film Group Corporation, Джеки Чана и Арнольда Алоиса Шварценеггера проводилась проверка контрагентов (Due Diligence), в том числе ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» и проводилась ли данная проверка. В городском центре Гонконга заявитель просил выяснить адрес проживания Джеки Чана, а в администрации Сан-Франциско — адрес экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Суд отклонил просьбу, отметив, что заявитель должен был обозначить причины, что препятствуют самостоятельному сбору доказательств, а также судья напоминал, что право на истребование доказательств «не может быть истолковано как возложение на суд обязанности по сбору доказательств по делу».

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Напомним, банкротящаяся кинокомпания «Русская фильм группа» в августе 2019 года потребовала привлечь известных артистов и китайскую кинокомпанию к субсидиарной ответственности по долгам, возникшим как инвестиции в фильм «Тайна печати дракона», премьера которого в мире состоялась в августе, в России — в сентябре. Сумма требований превысила 216 млн рублей. Из-за недочётов изначально заявление оставили без движения. Среди претензий к документу — недоказанность того, что известные артисты причастны к этому делу большее чем лица, задействованные в главных ролях.

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