Омск, 17 сентября, 2019, 03:51 — ИА Регнум. В Омской области продолжается уборочная кампания. К 16 сентября в регионе обмолочено 752,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 39% от плана. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, намолочено 1,3 млн тонн зерна. Урожайность оценивается в 16,9 ц/га.

Мсх.ru Уборка урожая

Темпы по уборке урожая в Омской области увеличиваются, заверили в правительстве.

Завершена уборка озимых культур. Намолочено 23,9 тыс. тонн озимой пшеницы, урожайность — 35,6 ц/га.

Убрано 1,9 тыс. га овощей — 47,6% от плана. Заготовлено 261,5 тыс. тонн сена (115,7% от плана) и 941,7 тыс. тонн сенажа (105%).

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 сентября аграрии Омской области намолотили первый миллион тонн зерна.