Киев, 17 сентября, 2019, 03:49 — ИА Регнум. План украинского руководства по урегулированию ситуации в Донбассе обнародовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Говоря о «формуле Зеленского», которая якобы позволит завершить войну ВСУ с ДНР и ЛНР, Пристайко заявил:

«Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону».

Также он сказал, что Киев предпримет шаги, чтобы избавить людей от необходимости перерегистрироваться каждые два месяца, а только раз в год — чтобы получить пенсию. Времени для этого мало — не больше года.

«И «формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — сказал Пристайко.

Напомним, Киев готовится к переговорам «нормандской четвёрки». 16 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что основное, чего он хочет добиться — это освобождение всех «удерживаемых» в РФ лиц.

«Второй вопрос — окончательное решение четких сроков разведения войск — Золотое, Петровское, потом чёткие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии», — сказал Зеленский.