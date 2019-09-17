Вашингтон, 17 сентября, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Запасы нефти в США и возможности других нефтедобывающих стран не делают проблемой возможный рост цен после атак на саудовские нефтяные объекты, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены не очень сильно поднялись, у нас серьезные стратегические резервные ресурсы. Мы можем задействовать их небольшое количество, — сказал Трамп. — Другие страны, например Бахрейн, также могут быть более щедрыми. Так что это не проблема».

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Также Трамп подчеркнул, что США хотят избежать конфликта с Ираном, который, вероятно, стоит за атаками на нефтяную отрасль Саудовской Аравии, но не исключают военного ответа.