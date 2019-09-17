Оймякон, Якутия, 17 сентября, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Поиски пропавшего 14 сентября вертолёта Eurocopter ВО-105 в Оймяконском районе Якутии, 16 сентября оказались безрезультатными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

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По информации спасателей, в поисковой операции было задействовано два борта золотопромышленников. Остальные вертолёты из-за метеоусловий из аэропорта Якутска не вылетели.

Поиски продолжат 17 сентября, но снег, туман мешают операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пилот Eurocopter перестал выходить на связь. На борту было три человека. Вертолёт летел в Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера.