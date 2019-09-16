Вашингтон, 17 сентября, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Саудовскую Аравию нужно будет задействовать в военной операции против Тегерана, если до этого дойдёт, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

По словам Трампа, Эр-Рияд готов к такому развитию событий:

«По-моему, все знают, что они готовы это сделать».

Трамп уточнил, что ситуацию вокруг атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран, американская сторона обсудит как с Востоком (например, с ОАЭ), так и с Западом (Германией, Францией и «многими другими»).

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Напомним, ответственность за атаку дронов на Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября, взяли на себя хуситы из Йемена. Но американские власти возлагают ответственность на Иран.