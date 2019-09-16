Елизово, Камчатский край, 17 сентября, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Суд Елизовского района Камчатки удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора и постановил прекратить эксплуатацию мусорного полигона вблизи посёлка Пиначево. Причина такого решения суда — ненадлежащее состояние свалки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

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Огромная свалка стала бедствием для местных жителей. В июле 2018 года она загорелась. Пожар был таким сильным, что его не могли потушить в течение трех суток. При этом на полигон даже во время пожара продолжали вывозить отходы.

Проверка природоохранной прокуратуры показала, что полигон эксплуатируется с нарушениями. Властям было направлено предписание об устранении нарушений, но выполнены предписания прокуратуры не были. В итоге решением суда эксплуатация свалки запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, на курильском острове Кунашир завершились российско-японские переговоры по вопросам утилизации бытового мусора.