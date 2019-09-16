Вашингтон, 17 сентября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Обвинения в адрес российских дипломатов, якобы причастных к слежке за ФБР, являются попытками США оправдать захват дипсобственности РФ в 2017 г., заявили в посольстве России в Штатах.

Дядя Сэм

Комментируя обвинения из Вашингтона в том, что в разведывательной операции против ФБР были задействованы российские дипломаты и российская дипсобственность, в посольстве РФ в США заявили:

«Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности».

Москва напоминает, что захват российской дипсобственности Вашингтон до сих пор объяснял совсем иначе, а именно — «вмешательством» России в американские выборы. Теперь же у американцев появляется совершенно другое объяснение захвата ими российской дипсобственности.

Читайте также: В МИД РФ объяснили фантазии США о шпионаже за ФБР

Напомним, в 2017 году США захватили российские дипломатические дачи якобы из-за вмешательства РФ в американские выборы президента. Теперь в СМИ публикуется материал о том, что дипломатические дачи в штатах Мэреленд и Нью-Йорк якобы были задействованы для установки оборудования для слежки РФ за ФБР.

Читайте подробнее: Россию обвинили в успешной слежке за ФБР при Обаме