Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Лично протестировать за штурвалом тренажера обновленную систему самолета Boeing 737 MAX еще до конца недели планирует новый руководитель Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон, передает телеканал CNBC.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

«Мне не терпится поехать в Сиэттл позже на этой неделе и самому в этом разобраться и посмотреть, на каком этапе мы находимся в процессе сертификации», — сказал Диксон. — Я могу гарантировать вам, что самолет больше не будет летать, пока я не буду уверен, что это самая безопасная вещь».

По словам Диксона, у ФАУ нет определенных сроков для выдачи разрешения на возобновление полетов Boeing 737 MAX.

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Стивен Диксон, в прошлом пилот и руководитель авиакомпании Delta Air Lines, был приведен к присяге в качестве главы Федерального авиационного управления (ФАУ) США в августе 2019 года.

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