Москва, 17 сентября, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в шпионаже за ФБР с использованием российских дипломатических дач — элемент предвыборной кампании в связи с предстоящими в США президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт «Говорит Москва».

Флаг США

Комментируя сообщения о слежке за ФБР с российских дипломатических дач, Захарова заявила:

«Мы входим в особый период, который называется «до президентских выборов в США остался год». Нам предстоит увидеть и услышать ещё много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американских СМИ со ссылкой на представителей спецслужб этой страны появилась публикация, что российская сторона в бытность президентом Штатов Барака Обамы перехватила данные американской разведки. При этом оборудование для перехвата якобы располагалось на дипломатических дачах РФ, которые находятся в штатах Нью-Йорк и Мэриленде.