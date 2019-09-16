Вашингтон, 17 сентября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Российские спецслужбы успешно провели операцию слежки за ФБР в 2010—2011 гг., сообщает Yahoo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Портал утверждает, что российская разведка, по данным сотрудников американских спецслужб, провела такую операцию, которая помешала ФБР следить за «российскими шпионами» на территории Штатов.

Отмечается, что российская сторона получила доступ к сообщениям американских «коллег». Данные о работающих в США под прикрытием американских спецслужбистов стали известны РФ.

Для слежки Москва, отмечает портал, использовала российскую дипломатическую собственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Именно на этих дачах, из-за которых в дальнейшем разразился российско-американский дипломатический скандал, разведчики из РФ якобы разместили технику для перехвата телефонных переговоров ФБР.

В итоге американцы понесли ущерб, поскольку разведка лишилась ряда информаторов. Кроме того, американские разведслужбы считают, что в их рядах может работать «российский секретный агент».

Напомним, США сообщили, что два с половиной года назад вывезли из России своего информатора, который якобы был высокопоставленным чиновником.