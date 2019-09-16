Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская атака

Варшава, 17 сентября, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Украинский представитель безуспешно попытался сорвать выступление главреда «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марии Волконской в ОБСЕ.

Как только Волконская взяла слово, украинский представитель прервал её выступление, объявив о том, что Крым и Севастополь, по его мнению, являются «оккупированными территориями», и поэтому представителю Крыма нельзя выступать.

На это российский представитель возразил, что Волконская — такой же участник мероприятия, как и все. Заявление же украинского представителя, в свою очередь, является посягательством на территориальную целостность России.

«ОБСЕ не уполномочена определять географическую принадлежность тех или иных территорий. Представитель СМИ выступает ровно так, как он был зарегистрирован на этом мероприятии, с соблюдением всех процедур. Просим предоставить ему слово», — сказал представитель РФ.

«Данное мероприятие посвящено свободе слова. Мы сейчас не обсуждаем статус ни Крыма, ни Севастополя. Вы можете продолжить выступление «Крымской газеты» — выступать по тематике заседания», — сказал модератор.

Волконская напомнила, что крымчане на референдуме сами выразили своё желание быть в составе России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября украинский президент Владимир Зеленский назвал «возвращение Крыма» одной из главным своих задач.