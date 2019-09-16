Вашингтон, 17 сентября, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Военные действия США будут пропорциональным ответом на атаки на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

U.S. Army Американские солдаты

На вопрос журналиста, пропорциональным ли ответом на обстрел нефтяных объектов в Саудовской Аравии будут возможные военные действия США, в результате которых погибнут люди, президент ответил:

«Я думаю, что они были бы таковыми».

Ранее Трамп допустил причастность Ирана к этой атаке, но подчеркнул, что США не хотели бы доводить дело до вооруженного конфликта с ним, хотя американская армия подготовлена к такому развитию событий.