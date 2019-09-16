Нью-Дели, 17 сентября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Палубный истребитель Tejas Navy индийского производства впервые показан на видео в ходе посадки на аэрофинишёр. Видеозапись опубликована в Сети от имени компании-разработчика LCA Tejas.

Rahuldevnath Истребитель Tejas

Видео снято в середине сентября 2019 года. Истребитель впервые совершиает посадку с использованием аэрофинишера, аналогичного тем, что размещаются на палубах авианосцев.

Испытания проводились на авиабазе ВМС Индии «Ханса» на острове Гоа и были признаны успешными. Следующим этапом станут воздушные тесты палубного истребителя Tejas Navy на индийском авианосце «Викрамадитья».

Напомним, разработка индийского истребителя Tejas продолжается с 1981 года с целью создать воздушную машину на базе исключительно отечественных технологий.