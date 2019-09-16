Более 40 рейсов отменили и задержали в трёх аэропортах Москвы
Москва, 16 сентября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 43 авиарейса, сообщает 16 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».
Самолёт
По данным на 23:50, в «Домодедово» задержано 16 рейсов, восемь отменено, во «Внуково» задержано девять рейсов, ещё три отменено. В «Шереметьево» отменённых рейсов нет, задержано семь.
Данные онлайн-табло сервиса предоставлены аэропортами.
Как сообщало ИА REGNUM, на днях состоится открытие новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево».