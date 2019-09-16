Киров, 16 сентября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Кировской области АО «Куприт» считает неверным окончательный расчет тарифа на вывоз мусора о пытается его оспорить. С соответствующим заявлением компания обратилась в Кировский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По словам главы пресс-службы компании Станислава Куршакова, решение Региональной службы по тарифам о снижении платы противоречит действующему законодательству, поскольку из выручки компании исключили статью «транспортирование отходов».

«Региональная служба по тарифам исключила транспортирование отходов на 270 млн рублей. В эту статью входило обновление парка техники и строительство мусороперегрузочных станций», — цитирует представителя компании порталprogorod43.

ИА REGNUM напоминает, в августе стало известно, что управление ФАС по региону по итогам проверки установило включение статьи расходов на покупку специальной техники и строительство мусороперегрузочных станций региональным оператором без какого-либо обоснования. Антимонопольная служба рекомендовала пересмотреть тариф в сторону снижения.

В итоге с 1 сентября тариф на вывоз мусора для жителей Кировской области был снижен в среднем на 15,7% согласно решению региональной тарифной службы.