Калининград, 16 сентября, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Разведывательные самолёты США и Швеции курсировали вдоль границ России на Балтике и в районе российских военных баз в Сирии, сообщают 16 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

aceebee Самолёт P-8A Poseidon

Стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon несколько часов совершали полёты вдоль северо-западных российских границ,

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135V взлетел с авиабазы Милденхолл в Британии и более полутора часов курсировал вдоль морской границы Калининградской, Псковской и Ленинградской областей РФ, оставаясь в воздушном пространстве Эстонии.

Одновременно морской разведчик P-8A Poseidon, тоже поднявшийся в небо с авиабазы в Англии, несколько часов летал у границ Калининградской области над Балтийским морем и в небе Литвы.

В тот же день над международными водами Балтийского моря у границ Калининградской области был зафиксирован полёт разведывательного самолёта Gulfstream 4 ВВС Швеции.

Над Средиземным морем самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135U, взлетевший с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, летал в 45−50 км от расположенных в Сирии российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ Тартус.