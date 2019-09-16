Нижнекамск, Татарстан, 16 сентября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Масштабная прокурорская проверка началась 11 сентября в отношении компаний «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО» в связи с залповыми выбросами загрязняющих веществ, которые были зафиксированы 8 и 15 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Нижнекамска.

В противогазе

«На всех проверяемых предприятиях взяты пробы атмосферного воздуха, химзагрязненных стоков, запрошена вся документация по ведению технологических процессов», — отметили в администрации района.

Уточняется, что после нашумевшего инцидента, который произошёл в Нижнекамске неделю назад — 8 сентября, химический запах опять окутал город — правда, с несколько меньшей интенсивностью — уже 15 сентября. К вечеру на химический запах стали жаловаться жители всех районов города.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сказал, что эта ситуация — «предел допустимого». Он добавил, что разобраться в ситуации — это принципиальный вопрос. Мэр заверил: все нарушители и ответственные лица будут привлечены к ответственности, вопрос контролируется министром экологии Татарии Александром Шандриковым лично.

ИА REGNUM напоминает, по данным минэкологии республики в городе с 8 по 9 сентября фиксировалось превышение в воздухе ПДК (предельно допустимой концентрации) по этилбензолу в 11 раз. Превышение ПДК по сероводороду — в 2,9 раза.