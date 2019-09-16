Эр-Рияд, 16 сентября, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Саудовская Аравия намерена пригласить международных экспертов и представителей ООН к участию в расследовании последних атак на объекты её нефтяной отрасли. Об этом говорится в распространённом 16 сентября заявлении МИД королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что первые результаты расследования указывают на то, что при атаках использовалось иранское вооружение. В настоящее время Эр-Рияд ведёт работу по выявлению источника этих атак.

В МИД Саудовской Аравии добавили, что королевство «способно обеспечить защиту своей территории и своего народа и дать жёсткий ответ на эти вылазки». Подчёркивается, что по результатам расследования будут предприняты «все надлежащие меры для обеспечения безопасности» страны.

Напомним, 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, тем временем США обвиняют в проведении атаки Иран.