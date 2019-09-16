Анкара, 16 сентября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Россия, Турция и Иран расценивают израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и провоцирующими рост напряженности в регионе, сообщили президенты Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров в Анкаре.

Kremlin.ru По итогам встречи глав государств – гарантов Астанинского процесса лидеры трех стран сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов

Документ опубликован 16 сентября на сайте Кремля.

Лидеры России, Турции и Ирана «считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе», — указано в тексте документа.

Кроме того, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани подчеркнули необходимость «уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН», а также выступили с осуждением позиции администрации США по оккупированным Израилем сирийским Голанам, грубо нарушающей международное право и несущей угрозу стабильности и безопасности во всём регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Анкаре начался трёхсторонний саммит с участием президентов России, Турции и Ирана, главной темой которого стало урегулирование ситуации в Сирии.