Казань, 16 сентября, 2019, 22:09 — ИА Регнум. В Татарии в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» получили разрешение на ввод в эксплуатацию 22 детских сада, по восьми объектам работы еще ведутся. После завершения строительства всех 30 учреждений число мест увеличится на 6,13 тыс. единиц, из которых 3,11 — ясельные, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам главы минстроя региона Ирека Файзуллина, по программе текущего года завершен капитальный ремонт 29 школ или 100% от плана, а также девяти школ-интернатов, что также подтверждает выполнение программы в полном объеме.

Также завершился ремонт 85 детских садов от 112 запланированных, на 27 объектах работы продолжаются.

Проведен капитальный ремонт восьми ресурсных центров, на семи объектах продолжаются ремонтные работы. Построено 103 универсальных спортивных площадки из 105 в 45 районах, от плана текущего года осталось два объекта в Мензелинском районе. Строительство блочно-модульных лыжных баз завершено на 6 объектах из 8. Из 12 планируемых детских лагерей отремонтировано три учреждения. Из плановых 26 подростковых клубов работы по капитальному ремонту и укреплению материальной базы учреждений выполнены на 22 объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Казани открылся детский спад в жилом комплексе «Волжские просторы» на 220 мест, который строился в рамках национального проекта «Демография». Стоимость строительства составила 201 млн рублей. Это первый детский сад в России, который оборудован лифтами. Лифты нужны для учреждения в связи с созданием маломобильных групп детей.