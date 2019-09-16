Гдов, Псковская область, 16 сентября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД по Гдовскому району. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, высокопоставленный дорожный инспектор подозревается в превышении должностных полномочий по ч.1 ст.286 УК РФ.

Следственный комитет Российской Федерации

По версии следствия, он скрыл факт ДТП с участием сына своего бывшего сослуживца. Авария произошла в ночь на 7 апреля 2019 года, в результате тяжёлые травмы получил несовершеннолетний, а сын сослуживца начальника районной дорожной инспекции, по данным следствия, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Гдовскому району уже уволен со своего поста, расследование уголовного дела продолжается.