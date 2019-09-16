Крым должен оставаться Крымом – Поклонская о новом названии для полуострова
Москва, 16 сентября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Вопрос присвоения Республике Крым другого исторического названия полуострова — Таврида — нельзя решать без мнения крымчан. Об этом сказала журналистам депутат Государственной думы седьмого созыва Наталья Поклонская («Единая Россия»).
Поклонская также напомнила, что ранее получила отказ крымских властей в переименовании улиц, носящих имя революционера Петра Войкова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, об инициативе присвоить полуострову Крым название Таврида в качестве второго официального выступили представители греческой диаспоры. Зампредседателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил журналистам, что данный вопрос может быть вынесен на уровень обсуждения в Госсовете республики только в случае широкой поддержки инициативы общественностью Крыма.