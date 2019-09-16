Москва, 16 сентября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Вопрос присвоения Республике Крым другого исторического названия полуострова — Таврида — нельзя решать без мнения крымчан. Об этом сказала журналистам депутат Государственной думы седьмого созыва Наталья Поклонская («Единая Россия»).

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«Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение. Также следует ознакомить людей с исторической справкой, и если сейчас возникла такая необходимость — предложить несколько вариантов (не только Тавриду)», — сказала депутат.

Поклонская также напомнила, что ранее получила отказ крымских властей в переименовании улиц, носящих имя революционера Петра Войкова.

«Помню, в прошлом году получила ответ от крымских властей о невозможности переименования улиц, не говоря уже о полуострове в целом. Что же касается моего личного мнения на этот счёт, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом!» — выразила свое мнение Поклонская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об инициативе присвоить полуострову Крым название Таврида в качестве второго официального выступили представители греческой диаспоры. Зампредседателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил журналистам, что данный вопрос может быть вынесен на уровень обсуждения в Госсовете республики только в случае широкой поддержки инициативы общественностью Крыма.