Москва, 16 сентября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Почти половина московских клиник пластической хирургии, проверенных Росздравнадзором в 2019 году, лишилась лицензии. Об этом 16 сентября сообщил глава управления Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

По его словам, в минувшем году клиникам пластической хирургии было выдано в общей сложности 218 предписаний. За первое полугодие текущего года было проверено 136 клиник, в результате чего 63 из них прекратили деятельность.

Плотницкий уточнил, что в большинстве случаев решение об отзыве лицензии принималось из-за несоответствия клиники требованиям безопасности.

Как подчеркнул чиновник Росздравнадзора, главной задачей таких проверок является привлечение к ответственности конкретных лиц, виновных в нарушении требований безопасности. С этой целью у ведомства налажено постоянное взаимодействие со Следственным комитетом России, отметил он.