Ашхабад, 16 сентября, 2019, 21:39 — ИА Регнум. В ходе торгов товарно-сырьевой биржи Туркмении за минувшую неделю заключено 35 сделок на общую сумму $3 млн 876 тысяч (около 249,9 млн рублей), передает «Туркменистан сегодня».

ИА REGNUM Туркменская тюбетейка

Афганские предприниматели приобрели сжиженный газ, бизнесмены из России, Киргизии, Узбекистана, Ирландии и Объединенных Арабских Эмиратов — листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу.

Также коммерсанты из России, Индии и Великобритании заключили контракты на закупку хлопкового шрота.

Туркменские предприниматели приобрели для нужд внутреннего рынка полипропиленовую пленку, полиэтилен и хлопковое волокно.