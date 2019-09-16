Москва, 16 сентября, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Конкурс на лучшую музыкальную композицию для сочинённого ею текста объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение об этом было 16 сентября опубликовано на странице Захаровой в социальной сети Facebook.

Dancedb.ru Лезгинка

Стихотворение также опубликовано на личной странице дипломата. Захарова выразила пожелание, чтобы музыка к тексту была написана в стиле лезгинки.

В эфире «Русского радио» Захарова призналась, что к лезгинке у неё особое отношение с детства, и она даже посещала секцию по обучению этому танцу во время молодёжного форума «Машук», который проходил этим летом в Пятигорске.

Захарова призвала всех будущих участников конкурса создать такую композицию, чтобы всем, кто её услышит, хотелось танцевать и трудно было усидеть на месте.

Итоги конкурса будут подведены 1 ноября текущего года, а песня на стихи Захаровой прозвучит впервые в эфире «Русского радио».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Захарова назвала очень опасными для детей компьютерные игры о войне.