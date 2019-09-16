Анкара, 16 сентября, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Между Россией и Турцией ведутся переговоры о перспективах поставок российских вооружений, сообщил 16 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

Минобороны России Новейший истребитель Су-35 ВКС России

Президент России не стал уточнять, о каких именно вооружениях идёт речь, но отметил успешность российско-турецкого военно-технического сотрудничества.

Владимир Путин напомнил о контракте по российским зенитно-ракетным системам С-400.

Напомним, 16 сентября Россия завершила поставку в Турцию всех компонентов этих систем ПВО. Кроме того, ранее на авиасалоне МАКС-2019 представители Турции проявляли заинтересованность российскими истребителями Су-35 и Су-57. Позднее Эрдоган также заявлял о переговорах с Россией по условиям поставок этих машин.