Москва, 16 сентября, 2019, 21:15 — ИА Регнум. В Москве сотрудники ГКУ «Администрация московского парковочного пространства» (АМПП) имеют права убирать посторонние предметы, скрывающие номера автомобилей, сообщили в пресс-службе АМПП, передаёт 16 сентября РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

В ГКУ прокомментировали случаи, когда автолюбители накрывают транспортные средства камуфляжной сеткой, пытаясь таким образом избежать штрафов за неоплаченную парковку. Кроме того, нередко используются посторонние предметы, скрывающие номера. Фотографии таких «решений» популярны в социальных сетях.

«Для фиксации припаркованных на платных парковках автомобилей инспекторы ГКУ АМПП имеют право убирать посторонние предметы с их номеров», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что нарушителям всё равно придёт штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установили видеокамеры по 18 новым адресам.