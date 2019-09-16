Анкара, 16 сентября, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Имевшиеся ранее разногласия по Конституционному комитету Сирии преодолены в Анкаре, заявил 16 сентября на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Kremlin.ru Хасан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Такое заявление турецкий президент сделал после встречи с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

«На саммите мы преодолели разногласия по вопросу формирования Конституционного комитета Сирии. Решено безотлагательно переходить к работе», — сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Турция, Россия и Иран приняли важные решения, дающие надежду на политический выход из ситуации, сложившейся в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Анкаре начался трёхсторонний саммит по Сирии, в котором участвуют президенты России, Ирана и Турции.