Воронеж, 16 сентября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции — они признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Один из бывших сотрудников полиции, оказавшихся на скамье подсудимых, получил три года колонии, второй — три года и два месяца колонии колонии общего режима, сообщило ТАСС.

Как напоминает ИА REGNUM, видеозапись, после которой было возбуждено уголовное дело, появилась на видеохостинге в мае 2018 года: на видео двое молодых людей, студентов одного из воронежских вузов, сообщили об избиении их в отделе полиции. По словам студентов, их вызвали как свидетелей, однако отобрали паспорта и применяли силу — били, надевали пакеты с нашатырным спиртом на голову, требуя признаться в краже телефона.