Краснодар, 16 сентября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Туристические маршруты в Кавказском биосферном заповеднике могут закрыть до конца сезона из-за нашествия медведей и других хищников, привлечённых мусором, оставленным людьми. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба заповедника.

Kgpbz.ru Кавказский биосферный заповедник

Было замечено, что медведи и другие дикие животные стали чаще выходить к Ачинским водопадам и к приюту «Фишт». Животных привлекают пищевые отходы и мусор, оставленные безответственными туристами на маршрутах. Из-за такого регулярного «прикорма» у животных вырабатывается привычка постоянно посещать туристические маршруты и стоянки.

В последнее время научные сотрудники и госинспекторы заповедника отметили увеличение случаев разграбления дикими животными стоянок туристов. Так, в лагере «Фишт» специалистами было зафиксировано появление новых, ранее незамеченных медведей.

При этом часто туристы, предупреждённые сотрудниками заповедника об опасности оставления на месте стоянок различного мусора, игнорируют данные им рекомендации. Это приводит к разграблению животными палаток, уничтожению провизии и личных вещей.

Специалисты поясняют, что животные, особенно медведи, действуют аккуратно в поисках пищи и грабят палатки в отсутствие туристов, поэтому до сих пор нападений на людей зафиксировано не было. Но забывать об опасности нападения хищников на людей не следует.

Если туристы будут продолжать вести себя безответственно на территории заповедников, оставлять мусор и пищевые отходы, то администрация заповедника будет вынуждена досрочно закрыть турмаршруты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доследственной проверке, которая проводится правоохранителями в Тюменской области по факту гибели в лесу мужчины. Предполагается, что мужчина скончался после нападения медведя.