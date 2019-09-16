Москва, 16 сентября, 2019, 20:39 — ИА Регнум. В Музее Победы в Москве 24 сентября откроется выставка к столетию легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Передвижная выставка будет работать в столице до 20 ноября, а затем отправится в другие города, сообщили ИА REGNUM в минкультуры Удмуртии.

Пресс-служба минкультуры Удмуртии Часть экспозиции

В экспозицию вошли последние музейные исследования и «рассекреченные» документы, раритетные фотографии и личные вещи Калашникова. Выставка «Калашников: Солдат. Конструктор. Легенда» станет своеобразной визитной карточкой Удмуртии, как исторически сложившегося оборонного Ижевска — города знаменитых оружейников.

Ожидается, что в открытии выставки примут участие министр культуры России Владимир Мединский, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, руководитель Удмуртии Александр Бречалов и дочери конструктора Нелли и Елена Калашниковы.

Как сообщало ИА REGNUM, также к юбилею Калашникова открылась фотовыставка в терминале Е аэропорта «Шереметьево». Московское метро выпустило проездной к столетнему юбилею конструктора. Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную Калашникову. В почтовое обращение 18 сентября 2019 года тиражом 35 тыс. экземпляров выйдет почтовый блок, посвященный столетию знаменитого жителя Ижевска.