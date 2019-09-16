Бишкек, 16 сентября, 2019, 20:33 — ИА Регнум. На границе Таджикистана с Киргизией произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб киргизский пограничник. Об этом сообщила пресс-секретарь государственной пограничной службы Гульмира Борубаева, пишет «Vesti.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По ее информации, поводом для конфликта послужили строительные работы, начатые таджикской стороной на спорной приграничной территории. Один из граждан Киргизии, проживающий в приграничной полосе, в ответ на действия таджикистанцев также начал строительство забора на территории своего дома.

Возмущенные его действиями таджикские пограничники в агрессивной форме потребовали от киргизстанца прекратить строительство. В результате разгорелась словесная перепалка, итогом которой стала перестрелка между пограничниками Таджикистана и Киргизии.

По версии киргизской стороны, таджикские военнослужащие первыми применили оружие, обстреляв киргизский пограничный пост «Максат», а затем временный пограничный пост «Сай». В результате чего погиб пограничник Киргизии.