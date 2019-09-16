Таджикские военные застрелили пограничника Киргизии
Бишкек, 16 сентября, 2019, 20:33 — ИА Регнум. На границе Таджикистана с Киргизией произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб киргизский пограничник. Об этом сообщила пресс-секретарь государственной пограничной службы Гульмира Борубаева, пишет «Vesti.kg».
По ее информации, поводом для конфликта послужили строительные работы, начатые таджикской стороной на спорной приграничной территории. Один из граждан Киргизии, проживающий в приграничной полосе, в ответ на действия таджикистанцев также начал строительство забора на территории своего дома.
Возмущенные его действиями таджикские пограничники в агрессивной форме потребовали от киргизстанца прекратить строительство. В результате разгорелась словесная перепалка, итогом которой стала перестрелка между пограничниками Таджикистана и Киргизии.
По версии киргизской стороны, таджикские военнослужащие первыми применили оружие, обстреляв киргизский пограничный пост «Максат», а затем временный пограничный пост «Сай». В результате чего погиб пограничник Киргизии.