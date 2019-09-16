Тюмень, 16 сентября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В Тюмени 16 сентября 2019 года подрядчики приступили к строительству двух школ, сдача которых в эксплуатацию намечена на 2021 год. Одна из них расположена в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева, вторая — в 4-м Заречном микрорайоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении строительства Тюменской области.

Пресс-служба ГУС по Тюменской области Типовой проект будущих школ

Обе школы возводятся по типовому проекту. Общая площадь каждого здания составляет более 20 тыс. кв. м. Школы поделены на три блока: в первом будут размещены средние и старшие классы, во втором — начальное звено, в третьем — столовая, спортивный зал, библиотека, актовый зал и администрация. Такая школа вмещает 1,2 тыс. учащихся.

На пришкольной территории запланированы беговая дорожка, стадион, турники и прочие спортивные сооружения.

Напомним, что в Тюменской области на период 2019—2024 годов предусмотрено строительство 58 школ и 26 детских садов.