Москва, 17 сентября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, Госдума в первом чтении обсудит пакет правительственных законопроектов, направленных на отмену бумажных трудовых книжек и введение электронных, сообщает ИА REGNUM. Данные о трудовой деятельности предполагается автоматически хранить в электронном виде.

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Предлагается прописать, что ведение сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, осуществляется в электронном виде, и трудовая книжка на указанных работников не оформляется.

Тем, кто не доверяет электронному документообороту, дается возможность сохранить трудовые книжки в бумажном виде — граждане вправе обратиться с соответствующим заявлением к работодателю.

Однако правительство РФ фактически установило «крепостное право» для отказывающихся от электронных трудовых книжек.

«Работодатель обязан вести трудовые книжки на бумажном носителе на работников, которые до 1 января 2021 года подадут об этом работодателю письменное заявление. Иным работникам работодатель выдает трудовые книжки и освобождается от ответственности за их хранение», — говорится в тексте законопроекта.

Таким образом, желающие сменить работу после 1 января 2021 года автоматически отказываются от бумажного носителя для фиксации данных, необходимых для формирования стажа.

Одновременно Госдума в первом чтении рассмотрит правительственный законопроект, которым предусматривается, что в Пенсионный фонд России будут сообщаться данные, связанные с местом работы, должностью, перемещениями с одной должности на другую того или иного гражданина. Предполагается, что сведения будут отражаться на лицевом счете работника.

Согласно инициативам, данные о своей трудовой деятельности гражданин сможет узнать также в МФЦ и на сайте госуслуг.