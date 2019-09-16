Ижевск, 16 сентября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. В Ижевске могут построить первую на территории города синагогу. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава удмуртского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Григорий Стрелков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, с просьбой о строительстве синагоги в организацию обратились предприниматели иудейского вероисповедания. Вопрос обсуждался на встрече с главой города Олегом Бекмеметьевым.

«На встрече рассматривалась возможность выделения земельных участков под строительство и формы участия заинтересованных сторон», — написал Стрелков.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках реализации ранее подписанного с администрацией Ижевска соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, документ о развитии взаимодействия между региональным отделением «Опоры России» и администрацией Ижевска был подписан в январе 2019 года. Соглашение действует до конца 2021 года.

Документ предполагает взаимодействие и сотрудничество в области социально-экономического развития столицы Удмуртии и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также привлечение инвестиций в Ижевск.