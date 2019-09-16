Анкара, 16 сентября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Тегеран настаивает на скорейшем удалении военных контингентов США с территории Сирии, заявил 16 сентября в Анкаре президент Ирана Хасан Рухани.

Defense.gov Американские солдаты в окрестностях Манбиджа

По мнению иранского президента, суверенитет Дамаска должен распространиться на Заевфратье, в котором сейчас хозяйничают незаконные вооружённые формирования, поддерживаемые США.

«Незаконное присутствие американских войск на сирийской земле ставит под угрозу территориальную целостность и национальный суверенитет независимого государства, являющегося членом ООН. Президент США говорил в прошлом году о решении вывести свои войска из Сирии», — сказал Рухани.

При этом президент Ирана отметил, что эта речь Трампа «была такой же, как и любое другое из его утверждений — не соответствующей истине».

Напомним, войска США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анкаре 16 сентября стартовали трёхсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции по вопросам сирийского урегулирования.