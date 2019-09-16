Ереван, 16 сентября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Правящая парламентская фракция Армении «Мой шаг» решила начать процесс прекращения полномочий председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна. Такое решение было принято на завершившемся только что заседании фракции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Грайр Товмасян

По словам депутата Владимира Варданяна, одной из основ этого дела является существенное дисциплинарное нарушение. Согласно Варданяну, Конституционный суд не рассмотрел ходатайство судьи КС Ваге Григоряна о невозможности участия в рассмотрении обращения экс-президента Кочаряна трех членов КС — Грайра Товмасяна, Аревик Петросян и Гранта Назаряна, которые так или иначе были связаны с делом Кочаряна.

По словам Варданяна, согласно закону, фракция «Мой шаг» письменно обратится к спикеру парламента, после чего, по его решению, вопрос будет обсужден в парламенте и состоится тайное голосование. После этого решение будет направлено в КС, который и должен решить вопрос о прекращении полномочий Товмасяна.