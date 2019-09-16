Москва, 16 сентября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Киев не хочет выполнять соглашение по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«Киев давно говорил и не скрывал, что «Минск-2» он подписал под давлением, что ему нужна была передышка. Они никогда не выйдут из соглашений «Минск-2», потому что для них это ширма, за которой они пытаются собрать какие-то силы. И решить донецкую проблему силой», — заявил эксперт.

Именно этим объясняется тот факт, что представители Украины не стремятся реализовывать план по урегулированию ситуации в Донбассе, уверен эксперт.