Буэнос-Айрес, 16 сентября, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Семерых китов-косаток пытаются спасти добровольцы и специалисты в Аргентине. Об этом 16 сентября сообщает телеканал TN.

Wayne Hoggard Косатки

Сообщение о выброшенных на берег морских животных поступило администрации курортного аргентинского города Мар-дель-Плата около 09:30 по местному времени. На берегу оказались семь косаток.

В настоящее время идёт спасательная операция по возвращению морских млекопитающих в родную стихию. Идёт прямая трансляция телеканалом TN операции, в которой приняли участие как специалисты по морской фауне, так и неравнодушные добровольцы.

Двух косаток уже удалось вернуть в море, одна косатка погибла. Трудность состоит не только в том, чтобы вернуть многотонных животных в море, но и в том, чтобы доставить их как можно дальше от берега, где косаток не выбросит на берег прибоем.

Причина, по которой морские животные оказались на берегу, неизвестна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении правил вылова краснокнижных серых китов Чукотской общиной, которое было установлено прокуратурой Чукотки.