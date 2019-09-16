Победители конкурса «Лидеры России» запустили новый проект
Москва, 16 сентября, 2019, 19:12 — ИА Регнум. В Москве дан старт новому проекту сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус», который получил название «Завтрак с наставником». Победители флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» встретились с одним из наставников конкурса «Лидеры России» — председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым для неформального общения.
В ходе встречи Дмитрий Конов рассказал о реализации различных проектов компании, ответил на вопросы участников клуба «Эльбрус», касающиеся развития бизнеса, инструментов вовлечения сотрудников в процесс преобразований, стимулирования спроса на инновации и инвестиции в технологическое развитие, развитии soft skills в крупных компаниях и цифровизации в индустриальном производстве.
Участие в первой встрече проекта «Завтрак с наставником» приняли 26 победителей конкурса «Лидеры России» из разных регионов страны. До конца года планируется провести несколько таких неформальных встреч.
По мнению одного из участников встречи, советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева, «Завтрак с наставником» — это новая возможность встретиться с членами клуба, пообщаться с руководителями высокого уровня и задать те вопросы, которые интересны не только с точки зрения личного и профессионального роста, но для регионов, которые представляют лидеры-участники.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов и алгоритмов наставничества в рамках межпроектного взаимодействия. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» 2018−2019 выступили 93 ведущих управленца страны. При этом сами финалисты и победители конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы.
Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — это создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч планируется обсуждение самого широкого круга вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Проведение таких мероприятий будет способствовать не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе свободного диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.
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